HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Ağustos yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 07:04 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ağustos verilerine göre Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 AĞUSTOS 2020 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

OSMANİYE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptıYola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan mahkemeye çok sert çağrı: İdam edilsin

Trump'tan mahkemeye çok sert çağrı: İdam edilsin

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

Bakanlık ile valinin verdiği yeni vaka arasında uçurum!

Bakanlık ile valinin verdiği yeni vaka arasında uçurum!

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
İzmir’deki yangın büyüyor! Siteler boşaltıldı

İzmir’deki yangın büyüyor! Siteler boşaltıldı

Zonguldak'ta yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Osmaniye'de çok acı olay! 10 yaşındaki çocuk metruk binanın yıkılan duvarın altında ölü bulundu

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

Elektrik kontağından çıkan yangın üç evi kül etti

Elektrik kontağından çıkan yangın üç evi kül etti

Kırıkkale’de trafik durma noktasına geldi! Tatilcilerin dönüş çilesi havadan görüntülendi

Tatilcilerin dönüş çilesi havadan görüntülendi

Bozcaada’da korkutan yangın

Bozcaada’da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.