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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Kasım İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 09:13 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Kasım verilerine göre Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17
İzmir: Az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Kaynak: İHA

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