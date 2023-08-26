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Meteoroloji uyardı! Bugün bu illerdeki sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak... 3 bölgemiz için sağanak uyarısı!

26.08.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılının yaz ayı birçokları için bitmek bilmedi. Bu yaz döneminde çoğu il ve ilçemizde rekor sıcaklıklar ölçüldü. Son olarak Meteoroloji'den Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 3 bölgemizde yerel sağanak yağışlar beklenirken, yurdun diğer yerlerindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi öngörülüyor. Bugün 17 ilde hava sıcaklıklarının 35 derecenin üstünde olması bekleniyor. İşte tüm yurttaki hava sıcaklıkları!

Meteoroloji uyardı! Bugün bu illerdeki sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak... 3 bölgemiz için sağanak uyarısı!

Son yılların en sıcak günlerini geçirdiğimiz bu yaz birçok vatandaş için bitmek bilmedi. Birçok bölgemizde sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2023 yaz mevsimi tüm hızıyla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri kapsamında 26 Ağustos Cumartesi (Bugün) günü yurt genelinde 17 ilde hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 3 bölgemiz için ise yağış uyarısı yapıldı. İşte il il sıcaklıklar!

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RÜZGARIN 30 İLA 60 KM/SAAT ARASINDA ESMESİ BEKLENİYOR

26 Ağustos Cumartesi günü, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın saatte 30 ila 60 km hızlara kadar ulaşılması bekleniyor.

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İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Kuzeydoğu bölgelerimizde parçalı bulutlu havanın devam etmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor.

Yurdun diğer bölgelerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmezken, 26 Ağustos Cumartesi günü 17 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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GÜNEŞ ÇARPMASINA DİKKAT!

Meteoroloji vatandaşlar için güneş çarpma uyarısında bulundu. Söz konusu uyarıda, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 33, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Az bulutlu.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 34, Az bulutlu, rüzgarlı.

BURSA: 36, Az bulutlu.

EDİRNE: 37, Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ: 38, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 38, Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

HATAY: 33, Parçalı ve az bulutlu.

MERSİN: 34, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

BOLU: 33, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 31, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 32, Az bulutlu ve açık.

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık.


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hava durumu meteoroloji sıcaklık

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