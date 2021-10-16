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Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli olacak

16.10.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde ve Muğla çevrelerinde bugün yerel olarak çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

MARMARA, EGE, BATI AKDENİZ, İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

YEREL BAZDA ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Yağışların, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde ve Muğla çevrelerinde yerel bazda çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarını kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur
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