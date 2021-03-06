Meteoroloji uyardı! Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor

Bugün yurdun batısında yağış bekleniyor. Pazar günü ise Rusya üzerinden yeni bir soğuk hava geliyor.

Marmara Bölgesi'nde bugün yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık düşüyor. Balıkesir'de beklenen yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor. Pazar da kapalı ve daha soğuk bir gün bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA 7 DERECELİK SOĞUMA

İç Anadolu Bölgesi bulutlanıyor. Kayseri ılık 17, Eskişehir 12 derece. Pazar günü ise havanın 7 derece birden soğuması; Yozgat ve Sivas'ın yükseklerine kar getirecek.

EGE'DE YAĞIŞIN ARDINDAN KUVVETLİ POYRAZ

Ege Bölgesi'nde bulutlanma artıyor. Manisa, Kütahya çevresinde yağış var. Bodrum bulutlu 17, Denizli 16, Afyon 11 derece. Pazar günü rüzgar poyraz yönünden çok sert ve soğuk esecek.

Haftalık Hava Durumu

(6 - 12 Mart 2021)

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xpo09aVOt6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 5, 2021

Akdeniz ve Güneydoğu parçalı bulutlu ve lodos etkili oluyor.

Adana 20, Kahramanmaraş ve Gaziantep 17, Diyarbakır 16 derece. Pazar, Adana ve Güneydoğu'da kısım kısım yağmur var.

Karadeniz'in doğusu daha ılık, Samsun ve Rize 17 derece. Zonguldak, Bolu, Karabük tarafındaysa yağmurla birlikte sıcaklıklar daha düşük seyredecek.

Pazar günü Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek. Cumartesi Erzurum sisli 5, Malatya 15 derece.

