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  4. Meteoroloji uyarmıştı, etkisini gösterdi! Ortalık bir anda savaş alanına döndü: Vatandaşlar zor anlar yaşadı... Prof. Dr. Orhan Şen'den önemli açıklama

Meteoroloji uyarmıştı, etkisini gösterdi! Ortalık bir anda savaş alanına döndü: Vatandaşlar zor anlar yaşadı... Prof. Dr. Orhan Şen'den önemli açıklama

01.09.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, Prof. Dr. Orhan Şen de önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Şen, hafta sonu için yaptığı uyarıda, "Cumartesi İç Ege'de, Pazar akşamı Orta ve Doğu Karadeniz'deki yağışlara dikkat. Su baskını ve taşkın yapabilir" dedi.

Meteoroloji uyarmıştı, etkisini gösterdi! Ortalık bir anda savaş alanına döndü: Vatandaşlar zor anlar yaşadı... Prof. Dr. Orhan Şen'den önemli açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Karasu ilçesinin sahil kesiminde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

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O ANLAR KAMERADA

Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı.

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Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı. (İHA)

PROF. DR. ORHAN ŞEN, UYARILARDA BULUNDU

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen'in yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün İstanbul'un Boğaz ve Anadolu Yakası'ndaki yağış öğlen bitecek. Ağva Kandıra Karasu civarında gök gürültülü yağış öğleden sonra bitecek. Marmara Karadeniz bölgesinde sıcaklık 3-4 derece azalacak. İstanbul 29, İzmir 33, Ankara 33, Antalya 30 C.

"AŞIRI SICAKLAR VE SICAK HAVA DALGASI GÖRÜNMÜYOR"

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta sıcaklıklar ortalamaya dönecek. Aşırı sıcaklar ve sıcak hava dalgası görünmüyor. Ege de sıcaklık yüksek bunaltıcı hava 2-3 gün daha devam edecek. Hafta sonu Marmara ege Karadeniz, Akdeniz, ve İç Anadolu'da yağış var.

"PAZAR AKŞAMI ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT"

Cumartesi İç Ege'de, Pazar akşamı Orta ve Doğu Karadeniz'deki yağışlara dikkat. Su baskını ve taşkın yapabilir."

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Sakarya Karasu

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