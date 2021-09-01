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Meteoroloji uzmanı İstanbul için saat verdi!

01.09.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji yarından itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu akşam saatlerinde Trakya ve Edirne ile birlikte İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını söyledi. Prof. Dr. Şen, "Bu yağış sırasında dolu yağışı da olabilir. İç Anadolu'nun kuzeyine ve İstanbul'a dikkat etmemiz lazım" dedi.

Meteoroloji uzmanı İstanbul için saat verdi!

CNN Türk Meteoroloji Danışman Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu akşam gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün yağış var. Trakya'da ve Edirne'de başladı. Ankara'nın kuzeyinde ve Kırıkkale civarında da etkisini gösterdi. Akşama İstanbul'a gelecek. Dikkat etmekte fayda var.

"DOLU YAĞIŞI DA OLABİLİR"

Bu yağış sırasında dolu yağışı da olabilir. İç Anadolu'nun kuzeyine ve bu gece İstanbul'a dikkat etmemiz lazım. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Artık tatili biraz arka plana atmamız lazım. Daha bitmedi sıcaklar ama önümüzdeki bir 10 gün biraz daha serin olacak. Tekrar sıcaklar olabilir ama 35 dereceleri bulmaz. İstanbul'da sıcaklıklar 25-26 dereceye inebilir.

LEYLEKLERİN ERKEN GÖÇÜ 'KIŞ SERT GEÇECEK' ANLAMINA GELİR Mİ?

Leylekler hava durumuyla ilgilidir. Bulundukları yerlerde, Karadeniz'in kuzeyindeki sazlıklarda oluyorlar. O bölgelerde kuraklık var, zannedersem yiyecek bulamadılar ve erken gidelim dediler. Kış habercisi değildir.

METEOROLOJİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının yarın ülkemiz genelinde, Cuma günü doğu kesimlerde hissedilir derecede azalarak, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu için fırtına uyarısında bulundu.

İşte Meteoroloji tarafından yapılan açıklama...

Rüzgarın yarın (02.09.2021 Perşembe) Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (40-70 Km/saat) , yüksek kesimlerinde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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hava durumu İstanbul
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