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Meteoroloji ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarı yapmıştı! Silivri'de yollar nehre döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

26.06.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul ve çevresinde yağmur etkili oldu. Silivri bölgesindeki yoğun yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle yazlık evlerin de yoğun olarak bulunduğu Gümüşyaka Mahallesi'nde sitelerin yolları ve bahçeler su içinde kaldı. Yolların adeta nehre dönüştüğü ilçede yaşanan sel cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarı yapmıştı! Silivri'de yollar nehre döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen duyuruda "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti. Bu uyarının ardından İstanbul Valiliği de açıklamada bulunmuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 4 ilçeye dikkat çekilmişti. Valilik uyarısında "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanılmıştı.

Uyarıların ardından Silivri ve Büyükçekmece'de sağanak etkili olmaya başladı. Islanmamak için birçok kişinin yol kenarındaki ağaçların altına sığındığı görüldü. D-100 Büyükçekmece Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu.
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SİLİVRİ'DE YOLLAR NEHRE DÖNDÜ

Silivri'de öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından bazı yollar nehre döndü.

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Özellikle Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı. O anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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