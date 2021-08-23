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Meteorolojiden sel uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

23.08.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'sel' uyarısında bulunuldu. Su baskını ve yıldırımlara karşı da tedbirli olunması gerektiğini söyleyen MGM, yağışların akşam saat 7'ye kadar devam edeceğini bildirdi. İşte uyarıda bulunulan iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırımlara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

"ANİ SEL, SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan'ın doğusu, Ağrı'nın kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri) bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SAAT 19.00'A KADAR DEVAM EDECEK

Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağışların saat 11.00-19.00 arasında etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

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DHA

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