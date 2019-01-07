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Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

Oyuncu Metin Akpınar hakkında bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan fezleke hazırlandı.

Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncu Metin Akpınar hakkında, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkın bir kesimini aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

FEZLEKE HAZIRLANDI

Soruşturmayı yürüten savcılık, Metin Akpınar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma dosyasını ayırarak fezleke hazırladı.

Hazırlanan fezleke, atılı suç itibariyle görev kapsamına girmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Akpınar hakkında, diğer suçlardan açılan soruşturma ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülecek. (AA)

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Metin Akpınar fezleke dava

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