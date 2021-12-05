HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Metin Feyzioğlu kimdir, aslen nereli? Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu kaç yaşında?

Metin Feyzioğlu kimdir, aslen nereli? Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu kaç yaşında?

05.12.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nın biyografisi ve yaşı, memleketi gibi konular araştırılıyor. Türk ceza hukuku profesörü ve Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı olarak bilinen Metin Feyzioğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Peki Metin Feyzioğlu kimdir, aslen nereli? Metin Feyzioğlu kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Metin Feyzioğlu kimdir, aslen nereli? Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu kaç yaşında?

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nın hayatı merak ediliyor. Metin Feyzioğlu, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Peki Metin Feyzioğlu kimdir, aslen nereli?

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

7 Temmuz 1969 tarihinde Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul'da dünyaya gelen Metin Feyzioğlu, Türk ceza hukuku profesörü ve Türkiye Barolar Birliği’nin 8. Başkanıdır. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013 senesinden beri sürdüren Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu’nun torunudur.

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu’nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya gelmiştir. Annesi ise doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinilmiş ve Ankara’da onlar tarafından yetiştirilmiştir.

METİN FEYZİOĞLU EĞİTİM VE KARİYER HAYATI

Metin Feyzioğlu, TED Ankara Koleji’ni 1986 tarihinde bitirmiştir. Sonrasında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmuştur. 1991 yılında Ankara Barosu’na kayıt olmuştur. 1992 senesinde tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının sonrasında 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atanmıştır. Columbia Üniversitesi’nde hukuk İngilizcesi sertifikasını almıştır. 2002 senesinde Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olmuş ve bu görevi bir yıl sürdürmüştür.

1991 senesinden beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu’nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58’ini alarak başkanlığa seçilmiştir. 62. Olağan Genel Kurulu’nda oyların %60’ını alarak tekrar seçilmiştir.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209’unun oyunu almış ve 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nin 8. başkanı seçilmiştir ve parti meclisi üyeliğinden istifa etmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğulduİstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemediHer yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi
Semih Saygıner kimdir?Semih Saygıner kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

TBB'de görev değişikliği sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar

TBB'de görev değişikliği sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar

Metin Feyzioğlu'ndan veda mesajı: Allaha ısmarladık

Metin Feyzioğlu'ndan veda mesajı: Allaha ısmarladık

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.