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Metin Süs'e silahlı saldırı düzenlendi! Şüpheli kaçarken polisler tarafından gözaltına alındı...

15.09.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil Falyalı cinayeti sonrasında 'Söylemez kardeşler' suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelen Metin Süs (42), Yeşilköy'de kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Süs yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren K.A. (23) kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Metin Süs'e silahlı saldırı düzenlendi! Şüpheli kaçarken polisler tarafından gözaltına alındı...

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilköy’de bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen Metin Süs, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metin Süs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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METİN SÜS ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Metin Süs, Halil Falyalı cinayeti sonrasında “Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelmişti. Cinayet sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında Metin Süs gözaltına alındı. Süs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan Metin Süs’ün suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabası olduğu ileri sürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
silah Yeşilköy Halil Falyalı saldırı
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