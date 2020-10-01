Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar! Takıya sınır getirdiler

Diyarbakır'da geleneksel hale gelen ve özellikle kız isteme törenlerinde uzun listeler halinde istenen takı ve masrafları karşılamakta güçlük çeken gençler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkin olan ve Türkiye'de yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Metina Aşireti üyelerinin kurduğu Metina-Der'e başvurarak, yardım istedi. Bu talep üzerine bir araya gelen dernek üyeleri, düğün masraflarını azaltmak ve bu masraflar nedeniyle kız kaçırma olaylarının önüne geçilerek, daha sonra oluşacak husumet ve kan davalarının engellemek amacıyla önemli bir karara imza attı. Uzun süren görüşmelerin ardından alınan kararla takıya 5 bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpeyle sınırlama getirildi.

'GENÇLERİN YOĞUN TALEBİ OLDU'

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, gençlerin yoğun talebi üzerine böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Kız istemelerde ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyorlardı. Biz bunu kanaat önderlerimizle görüşerek karar aldık. 5 adet 22 ayar bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpeyle sınırladık. Ekonomik sıkıntılar göz önüne alarak böyle bir karar aldık. İnşallah bu bizim için bir milat olur. Bu çağrımız bütün Metina aşireti üyelerine ve diğer aşiretleredir. Kısaca çağrımız herkesedir. 1 milyonun üzerine bir nüfusumuz var. Nüfus olarak Diyarbakır'da 100 bine yakın bir nüfusumuz var. Bölgede de son 4 yılda yaptığımız çalışmalarda, özellikle aileler arasındaki husumetleri sonlandırırken çok mutlu oluyoruz. Amacımız bu bölgedeki bütün kan davalarını bitirmek. Metina olarak biz bunun öncülüğünü yaptık. Biz her gün buradayız. Bu talep gençlerimizden, ailelerimizden geldi. Bu dönemlerde artık, hele ki ekonomik sıkıntılar gençleri tamamen umutsuzluğa sürüklemekte ve o şekilde kız istemeye gidilmekte. Son dönemlerde bir de liste olayı vardı. O da bizi üzüyordu ama biz artık gerçekten bunları istemiyoruz. İnsanlar birbirini sevdiği zaman bence en güzel takı budur" dedi.