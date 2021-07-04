Metrelerce savruldu! Korkunç anlar

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Cevizli Mahallesi Cemalbey Caddesi üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, devriye atan gece bekçileri sokak içerisinde hızla gelen motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Bekçinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, bekçiye çarparak kaçmaya çalıştı.

METRELERCE İLERİ FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri fırlayan bekçinin vücudunda kırıklar oluşurken, yerde yatan yaralı bekçinin yardımına mesai arkadaşı koştu. Bekçiye çarparak yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsünün ise birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

