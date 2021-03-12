Metro 2033 Steam'de ücretsiz oldu!

Ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam eden oyun mağazaları oyuncuların ilgisini çekiyor. Örneğin Epic Games Store her hafta oyunculara ücretsiz oyun veya oyunlar sunuyor. Oyun mağazası denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Steam de de zaman zaman ücretsiz oyunlar karşımıza çıkıyor. Bunun son örneği ise Metro 2033 oldu.

METRO 2033 STEAM'DE ÜCRETSİZ

Bir dönemin önemli FPS oyunlarından biri olarak görülen Metro 2033, Steam'de ücretsiz hale geldi. Oyuncular, Steam'deki Metro 2033 sayfasına gittiklerinde oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebiliyorlar. Ayrıca Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux ve Metro Exodus da indirimli olarak satılıyor.

METRO 2033 İÇİN VAKİT DARALIYOR

Metro 2033'ü Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilmek için acele etmeniz gerekebilir. Zira kısıtlı bir süreniz var. 4A Games tarafından geliştirilen, Deep Silver tarafından yayınlanan oyun, 15 Mart saat 20:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebilecek.

