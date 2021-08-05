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Metro istasyonunda tekerlekli sandalyesiyle raylara düştü!

05.08.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki New York metro istasyonunda tekerlekli sandalyeli adam raylara düştü. Platformdan düşen engelliyi başka bir yolcu kurtardı. Tereddüt etmeden düşen engellinin hayatını kurtaran yolcunun görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Yaşananların hemen ardından metronun gelmesi ise ikilinin faciaya ne kadar yakın olduğunu gözler önüne serdi.

Metro istasyonunda tekerlekli sandalyesiyle raylara düştü!

ABD’nin New York kentinde bulunan Manhattan'daki Union Square metro istasyonunda tekerlekli sandalyeli bir adam metro platformunda raylara düştü. Yürüme engelli olan adamın, raylara düştüğünü gören istasyondaki başka bir yolcu ise tereddüt etmeden raylara atlayarak adamın hayatını kurtardı. 30’lu yaşlarında olduğu tahmin edilen adamın, engelli adamı kurtarmasından hemen ardından metronun istasyona geldiği görüldü.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Dün yerel saatle 13.30’da yaşanan olayın görüntülere sosyal medyanın gündemine otururken, sosyal medya kullanıcıların çoğu engelli adamı kurtaran yolcuyu kahraman ilan etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yerel basında yer alan haberlerde, raylara düşen adamın Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İHA

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