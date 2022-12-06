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Metro market çalışma saatleri nedir? Metro market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde bulunan en büyük toptancı marketler arasında yer alan Metro market büyükşehirlerde bulunan birçok şubesiyle halka hizmet veriyor. Araştırılan konulardan biri olan Metro mesai saatleri alışveriş yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Hem hafta içi hem de hafta sonu metro market çalışma saatleri birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Metro market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Metro market çalışma saatleri nedir? Metro market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Metro market ile alakalı en çok merak edilen konular arasında marketin çalışma saatleri bulunuyor. Metro market çalışma saatleri vatandaşların öğrenmek istedikleri konulardan biri olarak karşımızı çıkıyor. Metro marketin çalışma saatleri haftanın günlerine göre değişiklik gösteriyor. Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri değişiklik gösteriyor.

Metro market çalışma saatleri nedir?

Türkiye’ de ilk mağazasını 1990 yılında Güneşli'de açan market zinciri kurulduğu günden beri sürdürebilirliğini koruyor. 21 şehirde 37 mağazası bulunan Metro market uluslararası bir perakendeci olma konumunda bulunuyor. Metro market mesai saatleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere değişiklik gösteriyor. Metro market açılma ve kapanma saatleri genel olarak tüm şubelerde aynıdır.

Metro market şubeleri saat kaçta açılıyor?

Metro market mesai saatleri şubelerde genel olarak aynıdır ve aksi bir durum olmadıkça Metro market çalışma saatleri değişiklik göstermez. Metro market açılış saati hafta içi her gün 07.30'dur. Ürün kalitesi ve güvenliği konusunda oldukça titiz davranan marketlerden biri olan Metro market öğle arası saatleri arasında da halka hizmet vermeye devam eder. Bunun yanı sıra bazı marketler cuma günleri, cuma namazı için ara verse de Metro market cuma çalışma saatleri içinde herhangi bir değişiklik yoktur. Mola ya da ara vermeden açılış saatinden kapanış saatine kadar alışveriş imkânı sunar.

Metro market şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Metro market mesai saatleri arasında hizmet vermeye devam eder. Çalışanlar vardiyalı sistemle çalıştığı için öğle arasında da hizmet vermeye devam eden Metro market kapanma saati de genel olarak tüm şubelerde aynıdır. Metro market kapanış saati haftanın her günü 22.00 olarak belirlenmiştir.

Metro market cumartesi pazar kaça kadar açık?

Ürün çeşitliliği bakımında da zengin bir ürün yelpazesi bulunan Metro market hafta sonu çalışma saatleri, hafta içi çalışma saatleriyle aynı saat aralığında hizmet vermeye devam eder. Metro market haftanın her günü sabah saat 07.30 ile akşam 22.00 saatlerinde hizmet verir.

Pazar günü Metro market açık mı?

Metro market haftanın 7 günü vatandaşa hizmet vererek alışveriş imkanı sunar. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin hizmet vermeye devam eden Metro market aynı zaman resmî ve dinî bayramlarda da açıktır.

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