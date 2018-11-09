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Metrobüs durağında korku dolu anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

İstanbul Şirinevler'deki metrobüs durağında bir yolcu kalp krizi geçirdi. Hastaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kalp masajı yapılan yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 09.30 sıralarında Şirinevler Metrobüs durağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş metrobüs durağında araç beklediği esnada fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşın yere düştüğünü gören diğer yolcular ise kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Yolcuların uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaparak müdahalede bulunduğu yolcu, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

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Anahtar Kelimeler:
Şirinevler metrobüs durağı kalp klrizi

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