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Metrobüs seferlerinde aksama: Topkapı yönünde seferler yapılamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 20:20 | Son Güncelleme

Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracı arıza yaptı. Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Arızalı aracın yoldan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Metrobüs seferlerinde aksama: Topkapı yönünde seferler yapılamıyor

Avcılar istikametine seyir halinde olan bir metrobüs aracı saat 20.00 sıralarında arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüste beklemek zorunda kaldı. Olay yerine İETT görevlileri sevk edildi. Görevliler, Avcılar istikametinde duran metrobüs trafiğini harekete geçirmek için bir süre Topkapı istikametinde seferleri durdurdu.

Avcılar istikametinde araç yoğunluğu azaltıldıktan sonra, tek şeritten kademeli olarak çift yönlü olarak akış sağlandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bu süre içinde Sefaköy durağında araçların yolcu indirilmesine izin verilmedi. Arızalı aracın yoldan çekilmesi üzerine yaklaşık 40 dakika sonra metrobüs seferleri normale döndü.

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