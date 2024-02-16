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  4. Metrobüste iğrenç olay! Dakikalarca taciz etti, başka bir yolcu kameraya aldı

Metrobüste iğrenç olay! Dakikalarca taciz etti, başka bir yolcu kameraya aldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2024 08:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da metrobüste çekilen taciz görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, kadını dakikalarca taciz etti. O anları başka bir yolcu cep telefonuyla kayda aldı.

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan iğrenç taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kameraya alınan sapık metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtı.

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KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

İstanbul'da bir metrobüste çekilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Gündüz çekilen görüntülerde bir sapık, kadının arkasına geçerek dakikalarca elle tacizde bulundu. Ara ara etrafını kontrol eden sapık fark edilmediğini düşünerek iğrenç eylemini gerçekleştirmeye devam etti.

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YAKALANMADAN KAÇTI

O anlar ise metrobüsteki başka bir yolcu tarafından saniye saniye kameraya alındı. Tacizci ilerleyen dakikalarda metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtı.

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Anahtar Kelimeler:
sapık metrobüs İstanbul taciz
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