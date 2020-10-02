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Metrobüste 'Kız arkadaşıma yan baktın' dedi, tekme tokat saldırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 09:45 | Son Güncelleme

Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen metrobüste bulunan bir yolcu, 'kız arkadaşıma yan baktın' dediği yabancı uyruklu kişilere tekme ve yumruklarla saldırdılar.Öfkeden çılgına dönen grubun meydan kavgası kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden kalabalık olduğu görülen metrobüste bir arkadaş grubu, akşam saatlerinde evlerine doğru yolculuk etmeye başladı.

SEVGİLİSİNE BAKAN ŞAHSA SALDIRDI

O esnada gruptaki bir şahsın kız arkadaşına, metrobüsteki yabancı uyruklu şahıslar iddiaya göre yan baktı. Bu duruma sinirlenen şahıs ile yan bakan şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı Avcılar istasyonunda durdurarak kapıları açtı. Tartışan şahıslar araçtan inerek birbirine tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan meydan kavgasında, yabancı uyruklu olan bir şahıs vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

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METROBÜSE TEKME VE YUMRUK ATTILAR

Ancak öfkeden deliye dönen şahıslar bu kez de metrobüse tekme ve yumruk atarak kapıyı açtırmak istedi. Kapının açılmasıyla saldırgan şahıslar, içeriye girerek diğer yabancı uyruklu şahıslara saldırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından bir türlü zapt edilemeyen şahıslar, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle istasyondan uzaklaştırıldı. Kavga esnasında korona virüs salgınına rağmen bazı vatandaşların maskeyi çıkarttığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

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