HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metrobüste koronavirüs paniği! "Adam ölüyor, biri ilgilensin"

Metrobüste koronavirüs paniği! "Adam ölüyor, biri ilgilensin"

22.02.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar-Söğütlüçeşme seferini gerçekleştiren metrobüste koronavirüs paniği yaşandı. Fenalaşan ve maske takmamakta ısrar eden yabancı uyruklu şahıs, iki durak boyunca yerde yatarak yolculuk yaptı. Korkuya kapılan yolcularda bazıları şahsın araçtan atılmasını isterken bazıları da şoföre seslenerek, “Adam ölüyor, biri ilgilensin. Aşağıya da inmiyor. Adam çöp mü atalım dışarı atalım” dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları!

Metrobüste koronavirüs paniği! "Adam ölüyor, biri ilgilensin"

Vatandaşları korkutan olay geçtiğimiz gün Avcılar - Söğütlüçeşme seferini gerçekleştiren bir metrobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metrobüste bulunan ve birden fenalaşarak bayılan yabancı uyruklu şahıs iki durak boyunca yerde yatarak yolculuk yaptı. Ardından diğer yolcuların yardımıyla kendine gelen ve ayakta durmakta bile güçlük çeken yolcu terlemeye ve sürekli öksürmeye başladı. Bir koltuğa oturtulan yolcunun fenalaşması diğer yolcularda korona paniğine yol açtı. Yolcular maske takmayan ve gittikçe fenalaşan adamı metrobüsten inmesi konusunda uyardı.

“ADAM ÇÖP MÜ ATALIM”

Şahıs metrobüsten inmemekte ve maske takmamakta ısrar edince bazı yolcular şahsın otobüsten atılmasını söyledi. Bu duruma bazı yolcular da şoföre seslenerek, “Adam ölüyor, biri ilgilensin. Aşağıya da inmiyor. Adam çöp mü atalım dışarı atalım” dedi. Bir durakta çağırılan güvenlik görevlisinin de araçtan inmesi ve hastaneye gitmesi konusunda ikna edemediği yolcu, maskesiz bir biçimde yolculuğuna devam ettiği Diğer yolcuların stres dolu anlar yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesi, "Tek yolu" diyerek uyardı: Riske atıyoruzBilim Kurulu üyesi, "Tek yolu" diyerek uyardı: Riske atıyoruz
Son dakika: Beyaz Saray'a geldiler! "İşgal saatler içinde başlayacak"Son dakika: Beyaz Saray'a geldiler! "İşgal saatler içinde başlayacak"
Onlarca Rus askeri unutuldu…Onlarca Rus askeri unutuldu…
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) metrobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Dedektif anne sapığı yakalattı

Dedektif anne sapığı yakalattı

İlginizi Çekebilir

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Yardım için ineklerini satıyorlar! Öyle bir şey yaşadı ki...

Yardım için ineklerini satıyorlar! Öyle bir şey yaşadı ki...

Lösemiden sonra en sık görülen hastalık!

Lösemiden sonra en sık görülen hastalık!

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.