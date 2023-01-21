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  4. Metrobüste şoke eden anlar! Alacak verecek kavgasında sinir krizi geçiren kadın bayıldı

Metrobüste şoke eden anlar! Alacak verecek kavgasında sinir krizi geçiren kadın bayıldı

21.01.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar’da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi. Metrobüs durağında da devam eden tartışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı.

İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı.

Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı. İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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