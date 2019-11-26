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Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

İETT, Metrobüs duraklarına vatandaşların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, zamanla tüm istasyonlara yayılacak.

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüs Hattındaki duraklarda, 'durma yeri işaretleri' dönemi başlıyor. Durakta Metrobüs bekleyen yolcuların, bekleme alanları belli olmadığı için aracın durduğu yere göre ileri veya geri hareket ediyorlardı. Metrobüse binme telaşı bazen istenmeyen koşturmalara, çarpışmalara da neden oluyordu.

KAPILARI İŞARETLEME UYGULAMASI BAŞLADI

İETT Genel Müdürlüğü bu durumu engellemek için, tıpkı metro istasyonlarında olduğu gibi, yolcular için Metrobüs kapısını işaretleme uygulaması başlattı.

Metrobüs filosundaki en yaygın otobüs türü olan Capacity’lerin kapılarının olduğu noktalara göre yapılan işaretleme için, İETT personeli gece boyunca yoğun bir çalışma yürüttü.

Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İETT Zincirlikuyu Metrobüs Şirinevler

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