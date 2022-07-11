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Metroda çirkin saldırıya uğrayan siyahi yolcu Bakan Soylu'yla görüşmesini anlattı: "Ülke zaten bizim ülkemiz"

11.07.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metrosunda siyahi bir aile, yaşlı bir yolcu tarafından çirkin sözlere maruz kalmıştı. O anların videosunun sosyal medyaya düşmesiyle çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mağdur aileyi evinde ziyaret etti. Senegalli oldukları belirlenen Baye Daouda Diagne, Soylu'nun ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ülke zaten bizim ülkemiz, bizim ekmeğimiz burada, her şeyimiz burada." ifadelerini kullandı.

Metroda çirkin saldırıya uğrayan siyahi yolcu Bakan Soylu'yla görüşmesini anlattı: "Ülke zaten bizim ülkemiz"

Haliç metrosunda bir şahıs tarafından ırkçı söylemlere maruz kalarak sözlü saldırıya uğrayan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ziyaret ettiği Senegalli aile İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Polis tarafından yakalanarak adli makamlarca tutuklanan şahsın yaşattığı olayla ilgili konuşan Baye Daouda Diagne, “Süleyman Soylu yanımıza kadar geldi. Bizi ziyaret etti ve ben mutlu oldum. Ülke zaten bizim ülkemiz, bizim ekmeğimiz burada, her şeyimiz burada” dedi.

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Fatih Haliç metrosunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda eşi ve 2 kız çocuğuyla yolculuk eden Senegal uyruklu Baye Daouda Diagne (51), O.O.K. tarafından ırkçı söylemlere maruz kalıp sözlü saldırıya uğramıştı. Yaşananlar ise metrodaki bir başka vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, kimliğimi tespit ettikleri şahsı kısa sürede yakalamıştı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”, “ayrımcılık” ve “tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine göndermişti.

BAKAN SOYLU AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegalli Baye Daouda Diagne ve ailesini dün Kağıthane Telsizler Mahallesi evinde ziyaret etti. Genç adam ziyaret nedeniyle mutluluk yaşarken, Bakan Soylu ise adamın çocukları olan Rukiye Diagne (5) ve Fatima Diagne’ye (3) hediyeler verdi. Ziyarette ise aileyle sohbet eden Bakan Soylu, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Sohbetin ardından aileye sarılan Soylu evden ayrıldı.

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ZİYARETTE NELER KONUŞULDU?

Öte yandan ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan Senegalli Baye Daouda Diagne, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Diagne, “Metrodaydım, bir tane adam bizim yanımıza geldi. Bize küfür etti ve kötü laflar söyledi. Bende rahat rahat oturuyordum. Vezneciler durağına kadar adam bana saldırdı. Sonra o metrodan indi, bende eve kadar geldim. Moralim çok bozuldu, sonra bakan Süleyman Soylu yanımıza kadar geldi. Bizi ziyaret etti ve ben mutlu oldum. Ülke zaten bizim ülkemiz, bizim ekmeğimiz burada, her şeyimiz burada. Beni ziyaret etti, mutlu oldum. Zaten bizim yanımıza gelmesi yani o kadarı bana yetti. Şimdi ben yaşadığım her şeyi unuttum. Bakan, ’bu ülke bizim ülkemiz, bu cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz’ dedi. Fazla bir şey söylemeye gerek yok, çok mutlu oldum. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Bunu bana yapan tutuklandı, cezaevinde. Olay esnasında yanımda 2 kızım ve eşim vardı. Ben pazarcıyım, şimdi burada parfüm falan satıyorum. 11 sene önce Türkiye’ye geldim. Ülkeden memnunum, burası süper ve benim ülkem. Olaydan sonra herkes beni aradı. Bana ‘burası senin ülken, devletin kötü bir şey yapma. Senin burada komşuların var’ gibi şeyler söylediler. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah oturma iznimiz var, vatandaşlık da alacağız” dedi.

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Süleyman Soylu
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