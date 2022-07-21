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Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

21.07.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki banliyö tren hattı İZBAN'da taciz olayı kameralara yansıdı. Trende karşısında oturan kadının fotoğraflarını çeken şahıs, kadının dikkati üzerine yakayı ele verdi. Şahsın telefonunda kadına ait fotoğraflar bulundu. O anlar ise mağdur kadının çektiği video ile gün yüzüne çıktı. İşte mide bulandıran taciz olayının detayları...

İzmir'in Aliağa ve Selçuk ilçeleri arasındaki banliyö tren hattında hizmet veren İZBAN'da taciz olayı yaşandı. Trende seyahat eden bir kadının bacaklarının fotoğrafını çeken şahıs, kadının dikkati sonucu yakayı ele verdi.

TELEFONDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mağdur kadının taciz olayını fark etmesi üzerine şahsa, telefonunun galerisini açmasını söylemesi mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı.

Şahsın telefon galerisinde kadına ait fotoğraflar bulundu. O anlar ise mağdur kadının çektiği video ile gün yüzüne çıktı.

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Genç kadının, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde "Bunlar benim bacaklarım. Hadi karakola gidiyoruz" dediği duyuldu.

Öte yandan şahıs ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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