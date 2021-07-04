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  4. Metroda maske kavgası! Vatandaşlar araya girdi

Metroda maske kavgası! Vatandaşlar araya girdi

04.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da metroda vatandaşlarla maske takmayan bir genç arasında tartışma yaşandı. Genç maskesini nefes almak için çıkardığını söyleyerek kendisini savundu.

Metroda maske kavgası! Vatandaşlar araya girdi

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda yaşandı. Maske takmayan gence bir grup vatandaş uyarıda bulundu. Genç, maskesini sürekli taktığını, sadece bir anlık nefes almak için çıkardığını söyledi. Grup ve genç arasındaki tartışma devam etti ve ortam bir anda gerildi.

VATANDAŞLA ARAYA GİRDİ

Gruptakiler uyarılarına devam edince genç "Kes ulan" diye karşılık vererek üzerlerine yürüdü. Başka vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
maske İstanbul
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