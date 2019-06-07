Metrodaki kadın şaşkına çevirdi! İşte sanal alemi sallayan görüntü

Sanal alemde olay olan görüntülerde, metroda bir kadının elinde silahla yolculuk ettiği görüldü.

Instagram'daki crazyinrussia hesabı da Rusya'da çekilen ilginç görüntüleri paylaşıyor.

Hesabın yaptığı bir paylaşım sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Ülkede bir metro hattında yolculuk yapan yaşlı bir kadının elindeki silah tartışma konusu oldu.

Çok sayıda kullanıcı yaşlı bir kadının elinde bir silahla neden metroya bindiğine anlam veremedi.

Kullanıcılardan biri, "Bu kadınla asla sorun yaşamak istemezdim" yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise "İşte 60 yaşındaki ben" notunu düştü.

Bazı kullanıcılar ise Rusya'da silahların aleni şekilde taşınıyor olup olamadığını sordu.

Görüntü son derece tuhaf olsa da Rusya'da çekilmiş, tuhaf ve ilginç olarak sınıflandırılan birçok fotoğraf bulunuyor.