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  4. Metropollerde saldırı için kullanılacak patlayıcı MİT ve Mardin polisinin operasyonu ile ele geçirildi

Metropollerde saldırı için kullanılacak patlayıcı MİT ve Mardin polisinin operasyonu ile ele geçirildi

17.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, Suriye’de faaliyet yürüten PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün metropol şehirlerde düzenleyeceği saldırılarda kullanmayı planladığı yüklü miktarda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye’de faaliyet yürüten PKK/KCK-YPG/PYD mensuplarınca Kızıltepe ilçesinde yüklü miktarda patlayıcı madde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, Suriye’de faaliyet yürüten PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün metropol şehirlerde düzenleyeceği saldırılarda kullanmayı planladığı yüklü miktarda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye’de faaliyet yürüten PKK/KCK-YPG/PYD mensuplarınca Kızıltepe ilçesinde yüklü miktarda patlayıcı madde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Bu patlayıcı maddelerin metropol şehirlerde kullanılmak üzere sevkiyatının yapılacağının öğrenilmesi üzerine Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye basarak operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda bomba köpekleri ile yapılan aramada terör örgütüne ait 10 adet 60’lık havan topu, 1 adet havan rampası, toplam ağırlığı yaklaşık 10 kilogram civarında (1 kg patlayıcı olduğu değerlendirilen madde ile 9 kg civarı metal bilye) pet şişe içinde metal bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı madde, 2 adet anahtar sistemi ve 2 adet 9V pil ele geçirildi.
Öte yandan, Mardin’de PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve örgütle irtibatı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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