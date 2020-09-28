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Metruk binaya kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen baskında metruk bir binada kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası kesildi.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesinde metruk binada kumar oynandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.

Metruk binaya kumar operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen baskında metruk bir binada kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası kesildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesinde metruk binada kumar oynandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak maske takmayan 8 kişiye de 7 bin 200 lira ceza kesildi. Operasyonda 679 iskambil kağıdı ve masada toplanan 6 bin 400 liraya el konuldu.
Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde masada kumar oynayan kişilerin polisi görünce etrafa koşuşturmaları ve bazı kişilerin de pencereden atlayarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor.

Metruk binaya kumar operasyonu

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