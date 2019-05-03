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Mevlana'nın Konya'ya göçünün 791'inci yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

MEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan, Konya'ya göç etmesinin 791'inci yıl dönümü kutlandı.

Mevlana'nın Konya'ya göçünün 791'inci yılı kutlandı

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/ KONYA (DHA)- MEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan, Konya'ya göç etmesinin 791'inci yıl dönümü kutlandı. Tören kapsamında Karaman'dan Konya'ya 'Sevgi ve Barış' yürüyüşü yapan Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve beraberindeki heyet, protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göç etmesinin yıl dönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da karşılama töreni düzenlendi. Tören öncesi Mevlana Müzesi önündeki meydanda Büyükşehir Belediyesi mehter takımı konser verdi. O sırada Mevlana Müzesi'ni ziyarete gelen, Kemal Hatipoğlu İlkokulu 2'nci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu sema grubu, sema gösterisi yaptı. Öğrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.
ÇELEBİ AİLESİ KARŞILANDI
Tören kapsamında 27 Nisan günü Karaman'dan yola çıkan ve Konya'ya kadar 'Sevgi ve Barış' yürüyüşünü gerçekleştiren Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve beraberindeki heyet, müze önünde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılandı. Bayru, kendisi karşılayan Vali Toprak ve Belediye Başkanı Altay'a, Karaman Valiliği ve belediyesi tarafından verilen Türk bayrağını teslim etti.
Program, yürüyüşün ardından Mevlana Müzesi'nde Mevlana'nın sandukası başında 'Gülbank' (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) duasıyla sona erdi.
Mevlana'nın Konya'ya göç etmesi nedeniyle de 5 Mayıs gününe kadar, paneller, söyleşiler, resim sergileri ile Sufi Sinema Günleri kapsamında film gösterimi yapılacak.
MEVLANA'NIN KONYA'YA GÖÇÜ
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan Anadolu'ya geçtikten sonra, önce Erzincan'da, ardından da Karaman'da konakladı. 7 yıl Karaman'da kalan Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın, daveti üzerine 1228 yılında Konya'ya göç etti.

​FOTOĞRAFLI

Mevlana'nın Konya'ya göçünün 791'inci yılı kutlandıMevlana'nın Konya'ya göçünün 791'inci yılı kutlandıMevlana'nın Konya'ya göçünün 791'inci yılı kutlandıMevlana'nın Konya'ya göçünün 791'inci yılı kutlandı

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