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  4. Mevlid Kandili 2020 az zaman kaldı... 2020 Diyanet dini günler takvimi! Mevlid Kandili önemi nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır, duası nedir?

Mevlid Kandili 2020 az zaman kaldı... 2020 Diyanet dini günler takvimi! Mevlid Kandili önemi nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır, duası nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

İslam alemi için çok önemli bir gece olan Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği Mevlid Kandili 2020 yılının hangi gününe denk geliyor merak ediliyor. Rahmeti ve fazileti bol olan Mevlid Kandili ne zaman yapılacak? Mevlid Kandili'nin önemi ve diğer detaylar haberimizde.

Mevlid Kandili 2020 az zaman kaldı... 2020 Diyanet dini günler takvimi! Mevlid Kandili önemi nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır, duası nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini takviminde yayınladığı günlere göre Mevlid Kandili yaklaşıyor. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili ne zaman yapılacak öğrenmek isteyen ve ibadetini yapmak isteyen müslüman vatandaşlarımıza, 28 Ekim Çarşamba günü idrak edileceğini belirtelim.

Peki Mevlid kandili ne demek? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid ne demek: Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili müslümanlarda ibadet açısından yeri önemlidir. Mevlid Kandili doğum anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde açıkladığı Mevlid Kandili'ne çok az zaman kaldı.
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Rebî’ul-evvel ne demektir?

Peygamber efendimizin doğum tarihi olan Rebiülevvel'in anlamı ilkbahar demektir. Bu ayda Hz. Muhammed nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Öncesinden gelen her peygamberin ümmeti Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bir diğer ifadeyle Rebî’ul-evvel neşe, bayram ve sevinç olarak açıklanmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Muhammed'in "doğduğum gün oruç tutarım" dediği ve Mevlid Kandili'nde oruç tutmayı buyurduğu hadislerde yer almaktadır. Hz. Muhammed'in doğduğu gün oruç tutmak bir anlamda Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür olarak değerlendirilir.
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MEVLİD KANDİLİ DUASI

Eüzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim...

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle )

Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi, ey yolda kalmışların yol göstereni! Ey çaresizler çaresi! Ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ilk yarattığın nur Efendimiz'in nuruydu. Sen O'nu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. O güzeller üzeli varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi düşünceye kapılar açıp insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd-ü senalar olsun.
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Ya Rabbi! Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh'ım! Mahlûkatın adedince, zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve O'nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selamla bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi'de el açıp yakarıyoruz.
Allahım! Duamızın sonunda sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor, Resûl-ü zîşânı, âlini, ashabını bir kez daha salavâtlarla anıyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi! Amin ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi Rabbil-alemin.
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MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kuran-ı Kerimde yer almayan Mevlid Kandili Hz. Muhammed'in doğum günü olarak farklı mezheplerde kutlanır.
Şiiler Rebiülevvel ayının 17. gününe denk gelen gecede, Sünniler ise 11. gece ile 12. günün bağlandığı gecede Mevlid Gecesi'ni kutlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. İslamın ilk dönemlerinde kandil gecesi yer almadığını hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlandığını belirtelim.

Mevlid Kandili Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim döneminden itibaren minarelerde ve evlerde kandil yakılmasıyla birlikte kutlanmaya başlanmıştır. Kadir Gecesi dışında hiçbir kandil gecesi Kuran-ı Kerim'de yer almamıştır.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yayınlanan 2020 dini günler takvimi tablosu aşağıda yer almaktadır.
2020 dini günler takvimi mevlid kandili 2020

HZ. MUHAMMED'İN DOĞUMU İÇİN KULLANILAN TERİMLER

Mevlid en-Nebi (çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça)

Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca)

Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe)

Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca)

Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça)

Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca)

Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça)

Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay)

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