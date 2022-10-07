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Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Diyanet açıkladı! İşte fazileti...

07.10.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili anlamı ve önemi 7 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. İslam dinine mensup kişiler Kandil gecelerinde bolca ibadet ediyor ve bu gecelerin bereketinden feyz almak istiyor. Senenin son kandili olan Mevlid Kandili’nin anlamı merak edildi. Peki, Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid (Mevlit) Kandili nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Diyanet açıkladı! İşte fazileti...

Mevlid Kandili’nin ne olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Mevlid Kandili anlamı ve önemi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İslam peygamberi Hz. Muhamme'in (s.a.s) dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Birçok kişi bu önemli günde bol bol ibadet edip, dualar okuyacak. İşte Mevlid Kandili anlamı ve önemi...

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU HAKKINDA AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, Hz. Muhammed'in doğumunun bütün insanlık için rahmet olduğunu söyledi.
Hz. Muhammed'in doğumundan önce dünyada haksızlık, adaletsizlik ve zulüm olduğunu belirten Kapukaya, "İnsanlar adeta bu zulüm düzeninden bıkmışlardı. Aynı zamanda manevi anlamda da bir zulüm söz konusuydu." dedi.
İnsanların bir kurtarıcı beklediğini anımsatan Kapukaya, Hz. Muhammed'in dünyaya geleceği bilgisinin Hz. İsa tarafından da verildiğini ifade etti.
Hz. Muhammed'in aldığı vahiyle insanların hayatını değiştirdiğini vurgulayan Kapukaya, Allah'ın Hazreti Peygamberi bir şahit ve müjdeleyici olarak gönderdiğini dile getirdi.
Mevlit Kandili'nde oruç tutulabileceğini dile getiren Kapukaya, "Bu sene cuma gününü cumartesiye bağlayan gece kandil gecesi olduğu için oruç tutmak isteyenler o gece Mevlit Kandili'ni idrak ettikten sonra cumartesi gününü oruçla geçirmeleri gerekir. Sadece cuma gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Yani kandil için oruç tutanların cuma günü değil, cumartesi oruç tutmaları gerekir." bilgisini verdi.
Mevlit Kandili'ni idrak ederken Hz. Muhammed'in rehber ve yolu aydınlatan bir kandil olduğu bilincinde hareket etmek gerektiğinin altını çizen Kapukaya, "Hz. Muhammed, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en iyi örnektir. Peygamber Efendimizi örnek alma noktasında kandil gecesinde yeniden tefekkür etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

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