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Mevlit Kandili’nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 20:55 | Son Güncelleme

Konya’da Mevlit Kandili’nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Sultan Selim Camisi olmak üzere camileri doldurdu.

Konya’da Mevlit Kandili’nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.
Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Sultan Selim Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ellerini semaya açıp dua etti. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası camilerde okunan Kur’an-Kerim’i dinledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık olan Mevlana Hazretleri Türbesine gelerek dua eden vatandaşlar, bütün Müslümanların Mevlit Kandili’ni kutladıklarını ve herkes için dua ettiklerini ifade etti.

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