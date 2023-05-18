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Mevlit tartışması kanlı bitti! 'Gidemezsin' dedi, sonrası korkunç

18.05.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Uğur Cöddü (37), kavga ettiği kayınbiraderleri Harun ve Süleyman Şimşek ile kendilerini ayırmak isteyen halası Müzeyyen Çırak’ı yaralayıp, eşi Burcu Cöddü’yü (31) öldürdü. Katil zanlısı Cöddü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kavganın, Uğur Cöddü’nün, mevlit için babasının evine gitmek isteyen eşine engel olmasından dolayı yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Mevlit tartışması kanlı bitti! 'Gidemezsin' dedi, sonrası korkunç

Kan donduran olay, 15 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi Burcu Cöddü ile tartışan Uğur Cöddü, evinin önüne gelen kayınbiraderleri Harun ile Süleyman Şimşek ve kayınpederi Metin Şimşek'le tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 çocuk annesi Burcu Cöddü ve halası Müzeyyen Çırak, araya girmek istedi. Uğur Cöddü, yaşanan arbede sırasında ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile halası Müzeyyen Çırak’a isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.

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'ÇOCUKLARIM SANA EMANET'

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Burcu Cöddü yanındaki yakınına “Çocuklarım sana emanet” dedi. Ameliyata alınan Burcu Cöddü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçmaya çalışan Uğur Cöddü ise vatandaşlar tarafından dövülüp, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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BABASININ EVİNE GÖNDERMEMİŞ

Kavganın, Uğur Cöddü’nün eşini mevlit nedeniyle babasının evine göndermemesi üzerine yaşandığı ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce Burcu Cöddü’nün annesiyle birlikte yüksük çorbası yaptığı, tekrar mevlit için gitmek istediğinde ise eşinin buna karşı çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine Burcu Cöddü’nün kardeşlerini arayarak durumu anlattığı, Harun Şimşek’in de eniştesine, “Sen kimsin, kız kardeşimi göndermiyorsun. Seninle görüşeceğiz” dediği kaydedildi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda olayı anlatan Uğur Cöddü, "Harun ve Süleyman’ın üst katta yaşayan babamı dövdüğünü gördüm. Sonrasında beni darbetmeye başladılar. Ben de tabancamı çıkarıp önce havaya, ardından da rastgele ateşledim” dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cöddü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana Mevlit

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