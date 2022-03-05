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Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

05.03.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev daha sonra, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan’ı kabul etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştük. Tek Millet İki Devlet şiarına uygun olarak işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrar için birlikte attığımız adımları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

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ALİYEV, BİLAL ERDOĞAN’I KABUL ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bilal Erdoğan'ın, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Aliyev'in de teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam iletmesini rica ettiği kaydedildi.

Bakü'de gerçekleştirilen 5. Etnospor Forumu'nun önemine değinilen görüşmede, Azerbaycan halkının geleneksel sporlara olan büyük ilgisinden bahsedildi.

Bilal Erdoğan, etnosporların dünya çapında tanınması ve yaygınlaştırılmasındaki hizmetleri, geleneksel sporların gelişimine özverili yaklaşımı, spor ve sporculara sürekli aktif desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Dünya Etnospor Konfederasyonunun "Liderlik Ödülü"nü takdim etti.

DHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Mevlüt Çavuşoğlu
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