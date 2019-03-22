Mevlüt Uysal’ın Roman buluşması renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de Roman Buluşmasına katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada Uysal, seçildiği takdirde Roman vatandaşların bulunduğu yerde evlerinin yenileceği sözünü verdi. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki buluşmaya AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile çok sayıda partili de katıldı. Havai fişek ve meşalelerle karşılanan Uysal, kendisini bekleyenlere seslendi. "BURADA HER ÇIKAN DAİRE SİZE AİT" Roman vatandaşların ev taleplerini hatırlatan Uysal, ‘Sizler nasıl istiyorsanız inşallah öyle hazırlayacağız. Bir sürü şeyler konuşuyorlar. Size doğru bilgiler verilmeyince yanlış bilgilerle kafanız karışmış olabilir. Direkt benim ağzımdan duyduğunuza inanın, başka hiçbir şeye inanmayın. Burada her çıkan daire size ait’ diye konuştu. "MEVLÜT GİDİYOR, HASAN GELİYOR" Projeyle ilgili bilgiler de veren Uysal, ‘Nihayetinde burada tip olarak şekil olarak siz hangisini tercih ettiyseniz o olacak. Bazılarının tapusu yokmuş. Tapusu olmayanlara da evini biz vereceğiz. Duyuyoruz tapu dağıtılacakmış. Anahtarınızı alın evinizin. İnşallah hep beraber yaparız. Sizin yıllardır oturduğunuz yer. Biz diyoruz ki büyükşehirden Büyükçekmeceye geldik. İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız burayı. Ama önce Mimar Sinan’dan ve Roman mahallesinden Türkiye’ye örnek bir şey yapacağız. Hep beraber sizlerle beraber Büyükçekmece’ye sahip çıkacağız. Hep beraber mahallemize sahip çıkacağız. Hep beraber kültürümüze sahip çıkacağız. Hep beraber kardeş olacağız. Nevruz bizim ortak bayramımız. Bahar bayramımız.. Bu bayramlar bizi birleştirir. Bu bayramlar bizi birbirimize yakınlaştırır. İnşallah diyoruz ki seçimlerde kim sizlere kim sahip çıkarsa, sizlere kim hizmet ederse ona sahip çıkarsınız biliyoruz. 25 senedir size sahip çıkmayana siz de sahip çıkmazsınız. Onu da biliyoruz’ ifadelerini kullandı. Uysal’ın konuşması sık sık ‘Mevlüt gidiyor Hasan geliyor’, ‘Hasan sana güle güle’ sloganlarıyla kesildi. Konuşmanın ardından şarkıcı Aysun Taşçeşme sahneye çıkarak sevilen parçaları seslendirdi. Renkli görüntülere sahne olan programın ardından Uysal, Kastamonulular gecesine de katılarak seçim çalışmalarını gece geç saatlere kadar devam ettirdi.

