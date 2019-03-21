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Mevlüt Uysal:"Yenikapı’dan başlayacak metro hattı Büyükçekmece merkeze kadar gelecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Celaliye Meydanı’nda düzenlenen mini mitingde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Celaliye Meydanı’nda düzenlenen mini mitingde konuştu. İlçenin ulaşım sorunu için önemli adımlar atılacağını belirten Uysal,"İnşallah Yenikapı’dan başlayacak metro hattı Büyükçekmece merkeze kadar gelecek" dedi.
Uysal ile birlikte Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın önce Kamiloba ve Celaliye’de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Uysal ve beraberindekiler daha sonra Celaliye Meydanı’nda düzenlenen miting alanına geldi. Vatandaşlara seslenen Uysal, belde belediyeleri kapatıldığından bu yana Büyükçekmece’nin belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını söyledi.
Büyükçekmece’deki çarpık kentleşme ve yapılaşmaya da dikkat çeken Uysal, “Belediyede işiniz olsa, kaymakamlıkta işiniz olsa Büyükçekmece merkeze rahatlıkla gidelim deseniz gidebilir misiniz? Hayır. Beldeler onun için kapatıldı. İmar planları birleşsin, bütünlesin diye bunlar yapıldı. Burada bu çalışma yapıldı mı? Hayır yapılmadı. ‘Bu çalışma yapılacaktı Mevlüt Uysal engelledi’ diye bahane üretiyorlar. Ben Büyükşehir Belediye başkanlığına geleli 1 buçuk yıl oldu. 10 yıldır ne yaptınız? Hiçbir şey. Belediye hizmeti yapılmadı, imar çalışması yapılmadı, sahile bir çalışma yapılmadı. İstanbul’da başka belde belediyeleri de kapandı. Esenyurt’ta, Ataşehir’de, Sancaktepe’de, Başakşehir’de birleşti. Her yere bir şekilde hizmet geldi ama buraya gelmedi. Biz İnşallah sahilden başlayarak önce sahil güzelleştirmesi daha sonra bunun üst yapılarını, her mahallenin birbirine bağlanmasını, çocuk ve gençler için halı sahaları, spor merkezlerini kısacası İnşallah hepsini yapacağız. Geçmişte yaptıklarıma bakarsak Başakşehir’de her mahalle spor park yaptık mı? Yaptık. Kapalı pazar yeri yaptık mı? Yaptık. Gidip Başakşehir’deki kapalı pazar yerlerini görsünler. Otoparkı, yürüyen merdiveni, asansörü, ısıtması, havalandırması.. İnşallah buraya da olacak’ diye konuştu.
“Metro ve metrobüs Büyükçekmeye gelecek”
Metro ve metrobüsün Büyükçekmece’ye kadar uzatılacağını da yineleyen Uysal, ‘Beylikdüzü’nden Büyükçekmece’ye metrobüs getireceğiz. Bir yalan daha söylüyorlar. Mevlüt Uysal engelledi diyorlar. ‘Metrobüs Silivri’ye kadar uzayacak mı’ dediler. Mümkün değil dedim. Niye? 600 bin yolcuya göre yapılmış ancak şu anda 950 bin yolcu biniyor. Silivri’ye uzattığımız zaman 400 bin yolcu daha gelecek. Şu anda var olan 950 bin yolcu binemeyecek. Ancak sözlerimin ikinci kısmını vatandaştan gizliyorlar. Oysa, ‘metrobüse raylı sistem entegre olduğu zaman uzatabileceğiz’ dedim. Raylı sistem entegre oldu mu? Geçen hafta biz Halkalı-Gebze banliyö hattını açtık. Bu kısmını anlatmıyorsun. Teknik olarak imkan var mıydı? Yoktu. İnşallah tamamlandı biz de getireceğiz. Sadece metrobüs mü gelecek? Hayır. İnşallah Yenikapı’dan başlayacak metro hattı Büyükçekmece merkeze kadar gelecek. Buralar çok güzel olacak. şeklinde konuştu.

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