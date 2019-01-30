Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, mevsim geçişlerinde cilt problemlerine dikkat çekti.

Mevsim geçişlerinde cildimizin stabil havaya oranla dengesizlikler olacağından zarar görmeye müsait bir yapıya büründüğünü anlatan Tezel, “İnsan cildi soğuk havalarda; uyum sağlamak adına kan dolaşımını azaltmakta, sıcak havalarda ise kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Ancak bahar aylarında yaşanan mevsim geçişlerinde vücut ani tepkiler verdiğinden ötürü cildin zarar görmesi ihtimali artmaktadır. Bu zararlardan kurtulmak için ise mevsim geçişlerinde cildinize yapacağınız dermatolojik dokunuş yardımıyla kendinizi korumanız gerekmektedir” diye konuştu.

Dermatolojik uygulamaların cilt sağlığına etkisi

Dermatolojik uygulamaların bilindiği üzere estetik operasyonlardan farklı olarak, cildin doğal yapısını korurken sağlık bir yaşlanma sağlamak amacıyla yapıldığını kaydeden Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, “Dolayısıyla cildinizi özellikle mevsim geçişlerinde ufak dermatolojik dokunuşlar yardımıyla kendinizi korumanız pek de zor olmayacaktır” dedi.

Ankara’da mevsim geçişleri nasıl yaşanır?

Soğuk havaların etkisinde bir şehir olan başkent Ankara, mevsim geçişlerini bir hayli sert yaşayan bir şehir olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bahar aylarındaki sıcak ile soğuğun yaşattığı keskin dengesizlikler ise vücudunuza zarar verme konusunda oldukça etkisi hissedilecek bir duruma dönüşmektedir. Özellikle Ankara’da veya Ankara gibi bir karasal iklimin hakim olduğu bir şehirde yaşıyorsanız dikkat etmeniz gereken birçok durum ortaya çıkmaktadır. Bu dengesiz hava geçişlerinde kaçmak mümkün olmadığı için yapabileceğiniz tek şey ise dermatolojik dokunuşlardan ibarettir.

Ankaralılar için dermatolojik öneriler

Ankara kış mevsimini çok soğuk ve bahar geçişlerini ise çok sert yaşayan bir şehir olduğu için sağlıklı olmak adına giyimimize dikkat ettiğimiz gibi cildimizi korumak adına da gerekli önlemleri almak gerekmektedir. Özellikle kış aylarında yaşanan soğuktan dolayı kapalı ortamlarınızı nemlendirmeniz gerekmektedir. Klima veya kalorifer gibi ısıtıcılar ile ısıtılan kapalı alanlarda nem azalacağından cildin kuruması ve çatlamasına sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçmek için ise ortamlarda nemlendirici kullanılabilir veya bir kap içinde odaya su yerleştirilebilir. Bunun yanı sıra kuruma hissettiğiniz anda nemlendirici krem kullanmak size faydalı olacaktır. Soğuk havalarda dışarı çıkacaksanız mutlaka açık bölgelerinize nemlendirici uygulaması yapıp çıkmalısınız. Ek olarak yağlı bir cilde sahipseniz özellikle uyku öncesinde nemlendirici kullanmanız faydalı olacaktır. Ayrıca doğru beslenmek de cildin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayacağından cildinize parlaklık ve sağlıklı bir duruş kazandıracaktır.

Ankara’da havanın kuru soğuktan ibaret olması sebebiyle yüzünüzü sabahları önce sıcak ardından soğuk su ile yıkayarak yüzde şok etkisi oluşturabilirsiniz. Bu sayede yağ ve ter bezleri hareketlenecek ve cildinizin yumuşamasını sağlayacaktır. Özellikle kış aylarında duş süresini kısa tutmanız gerekecektir. Uzun duş süreleri cildin yağ oranını azaltacağından cildinizin kurumasına sebep olabilir. Duş sonrası ise nemlendirici kullanımı uygun olabilmektedir. Kurumanın en çok görüldüğü bölge olan dudaklarda ise balm adı verilen ürünleri kullanmanız dudak kuruluğunu engellemeye yardımcı olacaktır. Buna ek olarak ise asla kuruyan dudaklarınızı tükürük ile nemlendirmeye çalışmayınız. Soğuk havaların ciltte oluşturduğu olumsuz etkiyi önlemek amacıyla peeling işlemi yapabilir ya da anti aging etkili nemlendirici kremler kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kuruluğu kapatmak için ise asla fondöten kullanmamalısınız.”

