Mevsimlik tarım işçileri: Kalkınma Atölyesi'ne göre işçilerin salgın döneminde konakladıkları alanlar riski artırıyor

Kalkınma Atölyesi, mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının koronavirüs salgını karşısında maruz kaldıkları ve kalabilecekleri risklerle ilgili raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda, "Konaklanan geçici çadır alanları salgın karşısında riski artırıyor" denildi. Atölye, acilen önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurguladı, düzenli sağlık kontrolleri ile işçilerin ve çocuklarının salgın ve semptomları hakkında bilgilendirilmelerini istedi. "Virüs mü, Yolsulluk mu?" başlıklı raporda, 25 Mart-15 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye'de salgına karşı alınan tedbir kararlarının mevsimlik gezici tarım işçilerinin istihdamına nasıl yansıdığı incelendi. Kalkınma Atölyesi'ne göre salgın döneminde mevsimlik gezici tarım işçileri için alınan tedbirlerden sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlılığı ve konaklama ile hijyen koşullarıyla ilgili olanların bitkisel üretimi önemli ölçüde olumsuz etkileyecek. Uygulamalar konusundaki belirsizlikler de bu etkiyi güçlendirecek. Atölye'nin raporundan bazı satırlar şöyle:

"Örneklem olarak seçilen il/ilçelerde kurumlarla yapılan görüşmelerde de bu gecikmeler ve ulaşımla ilgili belirsizler sıkça ifade edilmiştir. Söz gelimi, Eskişehir'de Mart 2020 ortasından itibaren beklenen gelişlerin henüz gerçekleşmediği ve mevcut ihtiyacın Eskişehir'e yerleşik Suriyeliler tarafından karşılandığı belirtilmiştir. Hatay'da görüşülen bir çiftçi ise 10 gündür işçileri beklediğini söylemiştir." Raporda seyahat kapsamında alınan tedbirlerin işçilerin ulaşım maliyetlerini artırdığı, beklenmeyen bu maliyetin karşılanması için kamu kurumlarının ve özel sektör firmalarının gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca işçilerin sağlıklı ulaşım olanaklarını artırıcı finansal desteğin sağlanması gerektiğine de dikkat çekiliyor. '10 bin tarım işçisi 5 ay boyunca 20 ilde hareketlilik içinde olacak' Araştırma kapsamında görüşülen 70 tarım aracısının bu yılki çalışma planlarına bakıldığında, temsil ettikleri yaklaşık 10 bin tarım işçisinin Nisan 2020 ayı itibarıyla 5 ay boyunca 20 ili kapsayacak bir hareketlilik içinde olacağı belirtiliyor.