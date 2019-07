Mevsimlik tarım işçileri Ordu’da

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- DOĞU ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, konaklama alanlarına yerleşiyor. Mevsimlik işçiler, fındık hasadının verimli geçmesini istiyor.

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Ordu Valiliği'nce hazırlanan konaklama alanlarında çadırlarını kuruyor. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçesindeki konaklama alanları, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla dolmaya başladı. Tarım işçileri, 6 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor. Konaklama alanında kadınlar, saçta yufka pişirirken, gençler de yakacak sorununu çözmek için alandan metrelerce uzaklıktaki ormanlık alanlardan ağaç parçaları topluyor.

Şanlıurfa'dan gelen işçilerden Hasan Bahçeci, geçimini çeşitli illerde mevsimlik tarım işlerinde çalışarak temin ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır bölgeye fındık toplamak için geldiklerini ifade eden Bahçeci, "Ordu'ya fındık toplamak için geldik. Şu anda fındık yetişmedi deniliyor. 6 Ağustos'ta bahçeye gireceğiz. Bahçe sahipleriyle anlaşma yapıyoruz. İnşallah bu sezon fındıktan umduğumuzu buluruz" dedi.

'HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLANILIYOR'

Aynı şehirden gelen Fevzi Mızrak da kendileri için her türlü imkanın sağlandığını belirterek, "Fındıktan beklentimiz iyi. Biz de kazanalım, üreticiler de kazansın. Şanlıurfa'dan buraya iş için geldik. Şu an anlaştığımız herhangi bir bahçe yok. Ama en yakın zamanda olacaktır. 6 Ağustos'ta fındık hasadına başlayacağız. O zaman da anlaşmalarımız oluyor" diye konuştu.

Mızrak, fındık rekoltesinin yüksek olduğu için de sevinçli olduklarını anlatarak, "Fındıkta rekolte her yaz değişiyor. Bu yıl rekolte yüksek seviyelerde olduğu söyleniyor. Fındık rekoltesi yüksek olduğunda bizler de kazanıyoruz, üreticiler de kazanıyor" dedi.

'PARA KAZANMAK İÇİN GELDİK'

İlk kez fındık toplamaya geldiğini ifade eden Ahmet Tacar da, fındık sezonundan umutlu olduğunu söyleyerek, "Biz buraya para kazanmak için geldik. Ama olmazsa da tekrar memleketimize döneceğiz" diyerek hasadın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan, Ordu Valiliği'nce fındık toplama ücretleri kişi başı 86 TL olarak belirlenirken, patozlar için çalışma fiyatı ise saatlik 175 TL olarak açıklandı.