Mevsimsel grip ile koronavirüs belirtileri nasıl ayırt edilir?

Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan Covid-19 olarak adlandırılan viral solunum yolu hastalığı giderek artan bir endişe kaynağı ve sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Peki koronavirüs ile mevsimsel grip, (influenza A H3N2) diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik hastalıkları nasıl ayırt edeceğiz? Nişantaşı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, koronavirüs, alerjik hastalıklar ve mevsimsel grip arasındaki farklılıkları anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüs (Covid-19) hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir tehdit oluşturuyor. Hastalığın kişiden kişiye damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaştığını ve bulaştırıcılık oranının çok yüksek olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, “Bir kişinin virüsle temas ettikten genellikle 5 gün sonra (2-14 gün arası değişen kuluçka süreleri bildirilmiştir) yakınmaları ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kuluçka süresi ve bulaştırıcılık özellikleri diğer viral hastalıklar ve mevsimsel gripte de görülmektedir” dedi. Karacan, Covid-19 ile mevsimsel gribin nasıl ayırt edileceğine dair açıklamalarda bulundu.