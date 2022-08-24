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Meyve ve ağaçların 1 numaralı düşmanı! Samsun'da görüldü

24.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve ve ağaçların 1 numaralı düşmanı olarak bilinen ‘Amerikan beyaz kelebeği’ Samsun merkezdeki ağaçlarda görüldü. Vatandaşların da şikayetçi olduğu zararlılar, ağaçların yapraklarını ve dallarını yiyerek kurulamalarına yol açtı.

Meyve ve ağaçların 1 numaralı düşmanı! Samsun'da görüldü

Türkiye’de ilk görüldüğü yıllarda çiftçilerin belalısı olan Amerikan beyaz kelebeği zararlısı, Karadenizli üreticileri oldukça zora sokmuştu. Ağaç dallarını ve meyvelerini yiyerek ürünün azalmasına veya tamamen yok olmasına neden olan zararlılar, milli ekonomiyi de zarara uğratmıştı.

‘AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ’ BİRÇOK AĞAÇTA GÖRÜLDÜ

Son yıllarda kimyasal ve biyolojik olarak mücadele edilen zararlı, Samsun’un merkez ilçelerinden İlkadım’da selvi ve söğüt gibi birçok ağaçta görüldü. Vatandaşların da şikayetçi olduğu zararlılar, ağaçların yapraklarını ve dallarını yiyerek kurulamalarına yol açtı. Yıllardır mahallede oturan esnaf ve vatandaşlar, bu yıl ilk kez sokaklarındaki ağaçlarda tırtılları gördüklerini belirterek, yetkililerden ağaçlarının bu zararlıdan kurtarılmasını istedi.

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Yetkililer, Amerikan beyaz kelebeğinin üreme mevsiminin temmuz-ağustos ayları olduğunu, zararlı ile mücadelenin devam ettiğini, söz konusu ağaçlarla alakalı da gerekli zirai ve fiziksel müdahalenin yapılacağını ifade etti.

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AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Fındık Araştırma İstasyonu’nun hazırladığı bilgilere göre Amerikan beyaz kelebeği, ağaçların toprak ile birleştiği yerlerde, ağaç kabuğunda ve çok yaşlı ağaçların kovuklarında, binaların çatı saçakları arasında bir koza içinde pupa olur. Yılda 2-3 döl verir. Yumurta kümelerinden çıkan larvalar, yaprağın alt yüzünde ipeksi ağlar örer, sonra ağı artırmak suretiyle daldaki diğer yapraklarla ilk yaprağı bağlarlar ve ağlar içinde beslenirler. Olgunlaşmaya başlayan larvalar ağ kümelerinden çıkarak bireysel yaşamaya başlar ve yaprakları sadece ana damarları kalacak şekilde yerler. Ayrıca körpe ve olgunlaşmaya başlayan meyveleri de yiyerek ürünün azalmasına veya tamamen yok olmasına neden olurlar.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kelebek
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