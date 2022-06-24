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Mezar ziyaretine gelenler gördü! Kahreden detay...

24.06.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kent merkezinde bulunan mezarlığa ziyarete gelenler bir mezarın üzerinde hareketsiz yatan Arif Uzun'u (77) gördü. Uzun'un, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Mezar ziyaretine gelenler gördü! Kahreden detay...

Kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlığa ziyarete gelenler elinde gül bulunan bir kişinin, G.S.'ye ait mezarın üstünde hareketsiz halde yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Arif Uzun olduğu tespit edildi. Uzun'un bir yakınının mezarını ziyarete geldiği ve kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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Olay yeri incelemesinin ardından Uzun’un cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(DHA)

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