HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mezarlığa kenevir ekmişlerdi... 2 şüpheli gözaltında!

Mezarlığa kenevir ekmişlerdi... 2 şüpheli gözaltında!

30.07.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de ilçe mezarlığına kenevir ektiği jandarma tarafından tespit edilen şahısların evinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Mezarlığa kenevir ekmişlerdi... 2 şüpheli gözaltında!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki mezarlığa kenevir ektiği tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçe mezarlığa kenevir ekildiğini belirledi.

Olayın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ektiğini tespit ettikleri S.Ü. ve E.U.'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 gram kubar esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 49 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da korkutan deprem!Hatay'da korkutan deprem!
Zeytin tankına çıplak giren şahıs tutuklandı!Zeytin tankına çıplak giren şahıs tutuklandı!
Kurşun yağmuruna tuttular! Taksici hayatını kaybettiKurşun yağmuruna tuttular! Taksici hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
kenevir Eskişehir mezarlık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.