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  4. Mezarlık işçisinin evinden çıkanlar hayrete düşürdü! Tam 770 adet... Hemen gözaltına alındı

Mezarlık işçisinin evinden çıkanlar hayrete düşürdü! Tam 770 adet... Hemen gözaltına alındı

19.01.2024 11:25 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da mezarlık işçisi olarak çalışan O.T. ile ilgili ihbar alan ekipler hemen harekete geçti. Evine operasyon düzenlenen işçide 770 adet tarihi sikke ele geçirildi. Malzemeler müze müdürlüğüne gönderilirken şüpheli gözaltına alındı.

Mezarlık işçisinin evinden çıkanlar hayrete düşürdü! Tam 770 adet... Hemen gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da belediyede mezarlık işçisi olarak çalışan şahsın evine yapılan baskında tarihi eser niteliği taşıyan 770 adet sikke ve obje ele geçirildi.

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Olay, Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçti. Çay Belediyesinde mezarlık işçisi olarak çalışan O.T.’nin (52) elinde sikkeler olduğunu tespit eden ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi.

770 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Baskında yapılan aramada poşet içerisinde 770 adet eski eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi. Olayın ardından ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.(İHA)
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mezarlık sikke
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