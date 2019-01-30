HABER

Mezarlık yanında intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:30 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi, babasının kabrinin bulunduğu mezarlık yanında yakınlarının "yapma" demesine rağmen tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Camuzcu Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir kişi, babasının kabrinin bulunduğu mezarlık yanında yakınlarının "yapma" demesine rağmen tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Camuzcu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şalgamcılık yapan 2’si kız 3 çocuk babası Bülent O. (52) babasının kabrinin bulunduğu Camuzcu Mezarlığına gelerek dayısı Nizamettin Yılmaz’ı arayıp intihar edeceğini söyledi. Yılmaz, yeğenine, "Bir cahillik yapma bekle geliyorum" dedi. Yılmaz otomobil ile yeğeninin bulunduğu yere gitti. Ancak Bülent O., dayısını görünce elindeki tabancayı kalbine dayadı. Yılmaz, "yapma" diye bağırdı ancak Bülent O. bu arada göğsüne ateş etti. Yılmaz hemen sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi yapıp Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Hayati tehlikesi bulunan Bülent O. ameliyata alındı. Ameliyat edilen şahıs hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım servisine yatırıldı. Bu arada polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı. Bülent O.’nun kullandığı tabanca ve otomobilde inceleme yapıldı.
Bülent O.’nun dayısı Yılmaz, yeğeninin kendi canına kıymak istediğini engel olmaya çalıştığını ancak olamadığını belirterek, "Ne derdi vardı neden yaptığını bilmiyorum. Kendi halinde biriydi" dedi.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)
Otomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralıOtomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.