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Mezarlıklar bile risk alanı! O kent tamamen kızardı

03.12.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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Mezarlıklar bile risk alanı! O kent tamamen kızardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs vakalarında yüzde 100 artış yaşandığını söyleyerek uyardığı Samsun'da mezarlık alanları bile yüksek risk altında görünüyor. Kırmızı renge bürünen kent, uzmanları tedirgin ediyor.

Samsun’da ‘Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan (HES) 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde 1 hafta zaman aralığıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka artışlarını gözler önüne serdi. 1 hafta önce bazı noktalarda yeşil alanların olduğu Samsun’da, şu an mezarlıklar dahi ‘kırmızı’ rengine döndü. Geçen hafta yoğunluk haritasında kırmızının hâkim olduğu, bazı yerlerde ufak yeşil noktaların olduğu gözlemlenebiliyordu. Bugün korona virüsü haritası risk yoğunluğunun artmasıyla az olan yeşil alanlar ’kıpkırmızı’ hale geldi.

'FEDAKARLIK SINAVIMIZ DEVAM EDİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Adana, Samsun ve Ordu’da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakârlık sınavımız devam ediyor.”

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