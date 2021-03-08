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Mezarlıkta çiçek satan kadının kızının Oxford'da okumadığı ortaya çıktı

08.03.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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Mezarlıkta çiçek satan kadının kızının Oxford'da okumadığı ortaya çıktı

Hatay'da mezarlıkta çiçek satarak evine ekmek götüren 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un kızının Oxford Üniversitesi'nde okumadığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki kızının Oxford'da tıp okuduğunu sanarak para yolladığı kızının ailesinden uzakta hayat sürdüğü öğrenildi.

Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’n en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt (57), yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.

'AĞABEYİM ÜNİVERSİTE MEZUNU'

Oxford Üniversitesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü söyleyen Merve Bozkurt (25) ise, ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari’de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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AİLESİNDEN UZAKTA YAŞAM SÜRÜYORMUŞ

Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı. Ancak Merve Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.

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DHA

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Hatay
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Size ne yahu okuyor okumuyor illaki kadıncağızı kalpten öldüreceksiniz, okumadığına ispatınız varmı sanki ya okuyorsa.
Urfa da Oxford vardı da biz mi gitmedik :))
Kadıncazı ölmeden mezara koydun be kızım

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