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Mezbahadan kaçan boğa 5 saat peşinden koşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, kesimi yapılacakken mezbahadan kaçan boğa, 5 saatlik kovalamaca sonucu yakalandı.

Mezbahadan kaçan boğa 5 saat peşinden koşturdu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, kesimi yapılacakken mezbahadan kaçan boğa, 5 saatlik kovalamaca sonucu yakalandı. Sahiplerine ve vatandaşlara zor anlar yaşatan, 1 ton ağırlığındaki boğa, kesilmekten kurtulamadı.
Mezbahada kesimi yapılmak üzere bekletilen boğa, bir anda sahibi Vehbi Çoban'ın elinden kurtuldu. Bunun üzerine çevredekiler, yakalamak için hayvanın peşine düştü. Sanayi Sitesi'nde girdiği bir oto servisinde çalışanlara korkulu anlar yaşatıp araçlara zarar veren boğa, güçlükle yakalandı. Dışarı çıkarıldığında yine kaçan boğanın yakalanması için bu kez Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahipsiz hayvan müdahale aracından yardım istendi. Sıkıştırıldığı bir akaryakıt istasyonunda yakalamak isteyenlere saldıran boğa, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından, uyuşturucu iğne ile vuruldu. Bir süre sonra sakinleşen boğa, bindirildiği kamyonetle kaçtığı kesimhaneye geri götürüldü ve burada kesimi yapıldı.
Saatlerce koşmaktan bitap düştüklerini söyleyen Vehbi Çoban, "Sabahın erken saatlerinde kent merkezine getirdiğimiz boğa mezbahadan kaçtı. Bizi saatlerce peşinden koşturdu. Girdiği bir otomobil servisinde yakaladık ama dışarı çıkınca kendisini durduramadık ve yeniden kaçtı. Belediye ekiplerinin bayıltmak için vurduğu iğneler biraz olsun sakinleştirince yakalayıp kaçtığı mezbahaya geri götürdük" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mezbahadan kaçan boğa 5 saat peşinden koşturduMezbahadan kaçan boğa 5 saat peşinden koşturduMezbahadan kaçan boğa 5 saat peşinden koşturduMezbahadan kaçan boğa 5 saat peşinden koşturdu

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